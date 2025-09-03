В Петербурге началось рассмотрение дела о взятках в Россельхознадзоре

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего старшего госинспектора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Александра Чернова.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. По данным следствия, обвиняемый в период с февраля 2019 по сентябрь 2021 года получал взятки за составление фиктивных актов о карантинном состоянии продукции для нескольких компаний. Согласно материалам дела, Чернов не проводил реальных проверок и отбора проб, предоставляя поддельные документы с ложными подписями.

Как установило следствие, общая сумма полученных взяток составила более 549 тысяч рублей. Часть денег была получена за ускорение процедуры досмотра продукции через других сотрудников ведомства, которые не знали о преступной схеме.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Дело передано для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.