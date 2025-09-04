Петербуржец потребовал компенсацию за недоставленные пельмени

Житель Санкт-Петербурга обратился в мировой суд с иском к индивидуальному предпринимателю Сметанину за недоставку пельменей.

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, 4 сентября 2024 года истец заказал продукты на сумму 1916 рублей с условием доставки в течение часа.

По утверждению заявителя, заказ не был доставлен в обещанный срок, несмотря на дополнительные гарантии продавца. Деньги за неполученный товар предприниматель обязался вернуть в десятидневный срок, однако этого не произошло.

Спустя год ожидания потребитель подал исковое заявление, требуя взыскать с предпринимателя стоимость заказа, неустойку в размере 6782,64 рубля и компенсацию морального вреда на сумму 10000 рублей. Основанием для требований послужили положения закона о защите прав потребителей.

Мировому судье судебного участка №191 предстоит рассмотреть дело о нарушении прав потребителя при оказании услуг общественного питания. Истец утверждает, что длительное ожидание возврата денежных средств причинило ему нравственные страдания.