Никита Михалков повторил критику в адрес фильма «Анора»

Никита Михалков вновь подверг критике оскароносный фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

Как сообщает ТАСС, председатель Союза кинематографистов России высказал свое мнение в рамках Х Восточного экономического форума во Владивостоке. Михалков охарактеризовал картину как художественно среднюю и слабую с профессиональной точки зрения.

При этом режиссер подчеркнул, что имеет право на такую оценку как профессионал, не анализируя содержание ленты. Ранее, в апреле 2025 года, Михалков уже выражал аналогичное мнение о фильме, отмечая при этом игру российского актера Юры Борисова как выдающуюся. Он тогда выражал надежду, что Борисов может получить «Оскар» в будущем.

Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале, а в марте 2025 года картина получила пять наград Американской киноакадемии. Фильм был отмечен в главных номинациях, включая лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.