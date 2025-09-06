Тело пропавшего рыбака обнаружено на Борисовском озере

Инцидент произошел на Борисовском озере в Приозерском районе Ленинградской области.

Так, 31 августа местный житель отправился на рыбалку и не вернулся домой, что стало причиной начала масштабных поисковых работ.

Как сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, поисковые операции проводились силами специализированного поисково-спасательного отряда города Приозерск. Спасатели тщательно обследовали акваторию озера и прибрежную территорию в районе поселка Борисово.

Сегодня, 6 сентября, спасателями было обнаружено тело пропавшего мужчины, которое передано сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего проведения необходимых процедур.

В пресс-службе службы напомнили жителям и гостям региона о критической важности соблюдения правил безопасности на воде во время рыбалки, включая обязательное использование спасательных жилетов и воздержание от выхода в плавание при отсутствии навыков плавания.