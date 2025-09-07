Папа Римский канонизировал двух итальянских верующих

В Ватикане состоялась торжественная церемония канонизации двух итальянских верующих — Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. Папа Римский Лев XIV возвел их в лик святых во время службы на площади Святого Петра, которая собрала около 80 тысяч человек.

Как сообщает Vatican News, понтифик назвал новых святых примером для молодежи, подчеркнув важность осмысленной жизни в соответствии с заветами Господа. Папа отметил, что наибольшая опасность заключается в том, чтобы потратить жизнь впустую.

Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году в возрасте 15 лет, стал первым святым из поколения нового тысячелетия. Его называли «инфлюенсером Бога» за использование Интернета для распространения веры. Пьер Джорджо Фрассати умер ровно сто лет назад в 24-летнем возрасте. Оба верующих посвятили свои короткие жизни служению слову Божьему и скончались от быстротечных болезней.

Решение о канонизации было принято предыдущим главой Римско-католической церкви Франциском, но церемония откладывалась в связи с кончиной понтифика. Фрассати был беатифицирован в 1990 году, Акутис — в 2020 году. Тело Акутиса покоится в стеклянной гробнице в Ассизи, куда непрерывно прибывают паломники.