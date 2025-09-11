Пиротехники МЧС ликвидировали авиабомбу времен войны в Ленинградской области

Специалисты Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиационную бомбу ФАБ-100, обнаруженную в непосредственной близости от железнодорожных путей на перегоне Тосно-Саблино. Боеприпас времен Великой Отечественной находился всего в 20 метрах от железнодорожной инфраструктуры.

По данным пресс-службы МЧС России, пиротехники оперативно прибыли на место и провели успешную операцию по ликвидации опасного предмета. Обнаружение взрывоопасных объектов в регионе связано с активными боевыми действиями, проходившими на этой территории в годы ВОВ.

МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Категорически запрещается трогать или перемещать такие объекты. Следует немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.

Специалисты отмечают, что подобные находки требуют профессионального подхода и оперативного реагирования для обеспечения безопасности населения и инфраструктурных объектов.