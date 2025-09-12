Игорь Ларионов прокомментировал первую победу СКА в сезоне

Хоккейный клуб СКА одержал первую победу в новом сезоне, обыграв челябинский «Трактор» со счетом 5:2.

СКА заработал первые очки в новом сезоне, одержав победу над челябинским «Трактором» в матче, состоявшемся в Ледовом дворце на территории Санкт-Петербурга.

Счет игры составил 5:2 в пользу армейцев, авторами шайб стали Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Благодаря этой победе СКА поднялся с десятой на шестую позицию в таблице Западной конференции. Главный тренер команды Игорь Ларионов отметил, что радует начало работы всех звеньев команды. По его словам, это только начало, и каждый игрок должен вносить свой вклад в общий результат.

Тренер подчеркнул важность позиционных атак, но также указал на необходимость понимания, с каким соперником предстоит играть. Команда намерена играть на встречных курсах, что является частью ее стратегии.

Отметим, что домашняя серия СКА продолжится в воскресенье матчем против тольяттинской «Лады», а через неделю в «Ледовом» состоится игра с минским «Динамо».