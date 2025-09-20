Эксперт прокомментировал поведение принца Уильяма и принца Эндрю на похоронах

На похоронах герцогини Кентской внимание наблюдателей привлекло напряженное взаимодействие между принцем Уильямом и его дядей принцем Эндрю. Королевский эксперт прокомментировал этот эпизод как демонстрацию сложных отношений внутри монаршей семьи.

Во время церемонии прощания с супругой герцога Кентского принц Эндрю попытался вступить в разговор с племянником. По свидетельствам очевидцев, принц Уэльский демонстрировал сдержанную реакцию на попытки общения, в то время как его дядя сохранял улыбку, сообщает The Mirror.

Эксперт по королевским делам Дженни Бонд отметила, что данный эпизод подтверждает существующую напряженность в отношениях между родственниками.

Появление принца Эндрю на церемонии вместе с бывшей супругой Сарой Фергюсон вызвало удивление присутствующих. Специалист подчеркнула, что принц Уильям занимает принципиальную позицию относительно своего дяди, считая его репутацию проблемной для имиджа монархии.

Язык тела и дистанция между родственниками на протяжении мероприятия свидетельствовали о сохранении серьезных разногласий внутри королевской семьи.