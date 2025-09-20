Двух участковых из Петербурга отправили под домашний арест по делу о взятке

Двух сотрудников полиции из Выборгского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 17 сентября 2025 года один из уполномоченных полиции через посредника получил предложение помочь гражданке одной из стран ближнего зарубежья. За денежное вознаграждение он должен был вернуть женщине изъятые при задержании документы и не привлекать ее к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Правоохранитель согласился на это предложение и вовлек в схему своего коллегу из другого отдела. Обвиняемые разработали план, согласно которому потребовали у иностранной гражданки 100 тысяч рублей, пригрозив в противном случае выдворением из страны.

Согласно предварительным данным, 18 сентября в поселке Парголово при передаче денежных средств у дома на улице Первого Мая один из обвиняемых был задержан полицией после получения денег.

Двум полицейским 19 сентября было предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября 2025 года для обоих фигурантов.