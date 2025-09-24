Главный тренер СКА объяснил причины неудачи в матче с омским клубом

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов объяснил причины поражения команды в матче с омским «Авангардом».

Петербургский СКА потерпел поражение в домашнем матче против омского «Авангарда» со счетом 2:4. Несмотря на первоначальное отставание 0:2, команде удалось сравнять счет во втором периоде и сохранять интригу до последних минут встречи.

Решающий гол гости забросили за минуту до окончания основного времени, а заключительную шайбу отправили в пустые ворота после замены вратаря на шестого полевого игрока. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Игорь Ларионов отметил, что в хоккее неизбежны человеческие факторы, проявляющегося в усталости и ошибках, особенно у молодых хоккеистов. В качестве примера тренер привел эпизод с третьим пропущенным голом, когда защитник Матвей Короткий не сумел реализовать возможность вывести шайбу из своей зоны.

Ларионов напомнил о принципе коллективной ответственности, означающей, что команда совместно разделяет радость побед и проводит разбор неудач.