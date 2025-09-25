Старт возведения объектов ВСМ Москва—Петербург начнется с нуля

В России началась реализация проекта по строительству первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Все станции и вокзальные комплексы возведут с нуля для полного соответствия стандартам скоростного движения.

Финальные архитектурные проекты и наименования объектов пока не разглашаются. В инфоцентре ВСМ уточнили, что детали будут объявляться по мере готовности и согласования документации.

Протяженность новой линии составит 679 километров через шесть регионов. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час, сократив время пути до 2,5 часов. Ожидается, что в период строительства и первые 20 лет эксплуатации прирост валового регионального продукта Северной столицы превысит 2 триллиона рублей, а в городской бюджет поступит более чем 250 миллиардов рублей налогов.