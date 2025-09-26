Филипп Киркоров объяснил отсутствие на конкурсе «Интервидение»

Певец Филипп Киркоров прокомментировал причину своего отсутствия на международном конкурсе «Интервидение», который прошел в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Lotus Media, артист сделал соответствующее заявление во время презентации клипа певицы Margo. Киркоров отметил, что его статус не позволяет ему присутствовать на подобных мероприятиях в роли зрителя.

По словам исполнителя, занимаемое им положение несовместимо с пребыванием в массовке, что он охарактеризовал как неподобающее для королевской особы. При этом шоу «Интервидение» он посмотрел в домашней обстановке по телевидению. В самом конкурсе принимал участие артист Shaman с песней «Прямо по сердцу», которую написал Максим Фадеев.

Однако сразу после выступления Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, попросил жюри не учитывать его результаты при голосовании.

Такой шаг вызвал негативную реакцию со стороны композитора Фадеева, который подчеркнул, что создавал композицию специально для конкурсанта. Музыкальный журналист Отар Кушанашвили также раскритиковал поступок Дронова.