Завершен капремонт кровли в доходном доме Палкина

Капитальный ремонт кровли выполнен в доходном доме Константина Палкина, который является объектом культурного наследия на Владимирском проспекте.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», специалисты не просто восстановили, но и провели комплексную модернизацию исторической конструкции. В результате крыша стала более безопасной, долговечной и энергоэффективной.

В ходе работ был осуществлен полный комплекс мероприятий по обновлению конструкции. Строители заменили и усилили стропильную систему, провели утепление подкровельного пространства и смонтировали современную систему вентиляции. Также были выполнены работы по устройству чердачного перекрытия и установлены новые снегозадерживающие устройства.

Как пояснили в комитете, эти меры позволили минимизировать риск образования сосулек за счет выравнивания температуры по всей поверхности крыши. Кроме того, снижены теплопотери, что даст жителям возможность экономить на отоплении. Обновленная кровля не только сохраняет исторический облик здания, но и повышает комфорт проживания.