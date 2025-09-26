Ленобласть победила в двух номинациях на форуме о поддержке детей

Ленинградская область достигла двойного успеха на XVI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей».

По данным allnw.ru, регион был признан лидером в двух основных номинациях мероприятия. Награды были вручены за эффективные методики помощи детям, переживающим стресс, и за поддержку семей военнослужащих.

Председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева отметила, что эти награды являются оценкой ежедневного труда специалистов региона. Форум, проходивший в Ульяновске, собрал порядка шестисот экспертов из разных уголков страны. Мероприятие стало важной площадкой для профессионального обмена опытом.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с обращением к жителям региона по случаю первой официальной памятной даты — Дня памяти валаамских юнг. Церемония состоялась 26 сентября, в день, когда в 1941 году юнги Валаамской школы боцманов приняли свой первый бой.