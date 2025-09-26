Супруга поставщика суррогатного алкоголя в Ленобласти ушла в отпуск

Супруга пенсионера из Сланцев, подозреваемого в продаже паленого алкоголя, находится в отпуске за свой счет.

Как сообщает 360.ru, об этом сообщили в детском саду, где работает женщина. В учреждении отметили, что не комментируют действия сотрудников в нерабочее время, добавив, что ее муж недавно приехал с территории специальной военной операции.

По данным издания, массовое отравление суррогатным алкоголем было зафиксировано в Сланцах и соседней деревне Гостицы, где пострадали 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Согласно оперативной информации, 79-летний пенсионер реализовывал самогон с метанолом, при этом среди пострадавших оказалась и его супруга.

В ходе обыска в доме подозреваемого правоохранительные органы изъяли канистры с суррогатной алкогольной продукцией. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в данном регионе — несколько лет назад у местной жительницы после употребления алкоголя, приобретенного у этого же пенсионера, отказали ноги. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.