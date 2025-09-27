Звезда фильма «Глухарь» Людмила Гаврилова умерла

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова скончалась в возрасте 73 лет. Актриса известна по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь».

Актриса Евгения Шевченко в социальных сетях сообщила, что церемония прощания с Гавриловой запланирована на 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Поклонники Людмилы Гавриловой вспоминают, что всегда высоко ценили ее творчество, выделяя особую искренность исполнения, которая создавала ощущение теплоты и доброты, исходящее от героинь.

Напомним, что актриса родилась 17 ноября 1951 года в Калуге, окончила Театральное училище имени Щукина в 1973 году. С того же года она входила в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством Плучека, где работала до 2011 года. В дальнейшем Гаврилова преподавала актерское мастерство в Щукинском училище.

Кинематографическая карьера актрисы включала 126 проектов. Она сыграла главную роль в фильме «Северная рапсодия», участвовала в съемках картин «Тимур и его команда», «Мимино», «Салон красоты», а также сериалов «Глухарь», «Земский доктор», «Склифосовский».

В личной жизни актрисы были отношения с Андреем Мироновым, продолжавшиеся три года, два брака — с актером Шавкатом Газиевым и Александром Диденко. От первого брака у нее остался сын Таир.