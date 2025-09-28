Четыре автобусных маршрута были изменены из-за работ на Приморском проспекте

В Приморском районе Санкт-Петербурга введены временные изменения движения четырех автобусных маршрутов. Корректировка связана с производственными работами, перекрывшими проезд по Приморскому проспекту.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщил о временной корректировке маршрутов движения автобусов №№ 101, 134, 134А и 170 в Приморском районе. Изменения вызваны необходимостью обеспечения транспортной безопасности в условиях перекрытия проезда из-за дорожных работ на Приморском проспекте.

Маршрут № 101 в прямом направлении следует по основной трассе до Приморского шоссе, после чего перемещается на улицу Савушкина. Разворот осуществляется в районе Стародеревенской улицы, затем автобус возвращается на улицу Савушкина и продолжает движение по установленному маршруту. Обратное направление сохраняет стандартную схему.

Автобус № 134 в прямом направлении доезжает до Туристской улицы, затем переходит на улицу Савушкина с разворотом у Стародеревенской улицы. После возвращения на Савушкина транспортное средство следует до Шуваловского проспекта и Комендантского проспекта. Обратный путь пролегает по Комендантскому и Шуваловскому проспектам с последующим возвратом на основную трассу, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Маршрут № 134А в прямом направлении доезжает до Приморского проспекта, затем переходит на улицу Савушкина с разворотом в районе Стародеревенской улицы. После возвращения на Савушкина автобус продолжает движение по стандартной схеме. Обратное направление не претерпело изменений.

Автобус № 170 в прямом направлении следует до Приморского проспекта, затем по улице Савушкина с разворотом у Стародеревенской улицы. После возвращения на Савушкина маршрут продолжается по обычной схеме. В обратном направлении автобус доезжает до Комендантского проспекта, затем по Шуваловскому проспекту возвращается на основную трассу.

В ведомстве рекомендуют пассажирам учитывать изменения при планировании поездок. Информация о сроках восстановления стандартных маршрутов движения в настоящее время не предоставлена.