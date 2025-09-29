Каждый четвертый молодой человек не имеет времени на отношения

Исследование, проведенное в России, выявило основные проблемы, мешающие молодежи строить отношения.

Как сообщает RuNews24.ru, опрос был организован АНО «Институт демографического развития» среди более чем 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие прошло в рамках слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Согласно полученным данным, каждому четвертому респонденту не хватает времени для развития личных отношений. При этом мужчины чаще испытывают финансовые трудности, а женщины остро нуждаются в эмоциональной поддержке и понимании. Главным препятствием для знакомств представители сильного пола назвали страх получить отказ.

Для решения обозначенных проблем институт запустил специализированный Telegram-канал. По замыслу создателей, эта площадка станет источником полезной информации и поможет молодым людям развивать навыки общения. Также планируется организация различных офлайн-мероприятий для знакомств.