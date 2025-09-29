Понедельник, 29 сентября 2025
$83.61 €97.68 ¥11.68
10 C
Санкт-Петербург
Новости

Каждый четвертый молодой человек не имеет времени на отношения

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Исследование, проведенное в России, выявило основные проблемы, мешающие молодежи строить отношения. 

Как сообщает RuNews24.ru, опрос был организован АНО «Институт демографического развития» среди более чем 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие прошло в рамках слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Согласно полученным данным, каждому четвертому респонденту не хватает времени для развития личных отношений. При этом мужчины чаще испытывают финансовые трудности, а женщины остро нуждаются в эмоциональной поддержке и понимании. Главным препятствием для знакомств представители сильного пола назвали страх получить отказ.

Для решения обозначенных проблем институт запустил специализированный Telegram-канал. По замыслу создателей, эта площадка станет источником полезной информации и поможет молодым людям развивать навыки общения. Также планируется организация различных офлайн-мероприятий для знакомств.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ»

11 октября в 11:00 в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится масштабная конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ» — событие для тех, кто мечтает превратить работу в найме в собственное дело, масштабировать бизнес и открыть новые горизонты.СТАРТ — это уникальное мероприятие, где под одной крышей соберутся 6000 начинающих и действующих предпринимателей, эксперты-практики и медиа-звёзды. Вас ждет захватывающий перформанс в формате живых TED Talks со звуковыми и световыми эффектами, реальные истории успеха, откровенные признания о плюсах и минусах предпринимательства и практические инструменты для роста.Только участники конференции получат доступ к уникальному продукту - боту «СТАРТ» от amoCRM. Это цифровой партнёр, который знает, с чего начинать свое дело и как не свернуть с пути. На данный момент в нашем сообществе уже более 5000...
Читать далее
Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...
Читать далее

Популярное

новости СПб ленобласть смерть дети полиция суд погода петербург следствие мигранты владимир путин прокуратура центр алкоголь общество проверка праздник музыка работа драка деньги конфликт кино ученые Госдума мчс эвакуация невский проспект ребенок штраф фестиваль пенсии самолет тарифы город пенсионеры опрос таможня приставы спасатели путин обрушение политика пенсия ск

Новости дня

Новости

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Новости

Адвокат в Петербурге обвинен в мошенничестве на 9 млн рублей

Новости

Приставы взыскали свыше 2 млн рублей для бывшего конструктора

Новости

В 2026 году прожиточный минимум составит почти 19 тысяч рублей

Новости

Организаторы фестиваля «Сигнал» затягивают возврат средств

Новости

Петербургские компании показали инновационные разработки в Минске

Новости

Принципы работы Георгия Товстоногова раскрыл его сын

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Новости

Петербуржец доказал в суде, что он не умер

Новости

Владимир Путин назначил Игоря Руденю полпредом в СЗФО

Новости

В Россию не пустили крупную партию сомнительных детских игрушек

Новости

Материнский капитал на второго ребенка составит 974,1 тысячи

Новости

Джейсон Деруло повторил скандальный номер Крида в Петербурге

Новости

В Петербурге отпраздновали 118-летие трамвая выставкой ретро-вагонов

Культура

В Петербурге прошел премьерный показ «Рая» в БТК

Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Ленинградская область

Прокуратура вернула муниципалитету землю на 14 млрд рублей

Новости

На Солнце зафиксирована вспышка продолжительностью 10 минут

Ленинградская область

Транспортная полиция проверяет инцидент с баржой на Свири

Новости

Против показа новостей в кинотеатрах выступили 45% россиян

Ленинградская область

Установлен источник некачественного алкоголя в Ленобласти

Новости

МЧС предупреждает о заморозках в Санкт-Петербурге

Новости

Суд взыскал 180 тысяч компенсации в пользу пенсионерки из-за травмы на льду

Новости

Большинству россиян не хватит пенсии для нормальной жизни

Новости

Авиакомпанию Nordwind оштрафовали за задержку рейса на Алтае

Новости

В Петербурге создадут Центр белорусской техники

Новости

Внеплановую проверку лагеря «Адмиралтеец» провело МЧС

Ленинградская область

Самая холодная ночь осени зафиксирована в Ленобласти

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb