СК задержал еще троих подозреваемых по делу о суррогате

Следователи в Ленинградской области задержали еще троих подозреваемых по уголовному делу о гибели людей от суррогатного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, задержанные являются представителями ООО, осуществлявшего хранение изъятой спиртосодержащей продукции в Тосненском районе.

По версии следствия, именно эти лица организовали каналы сбыта опасной жидкости в Кингисеппском и Волосовском районах области. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», повлекшее смерть двух и более лиц.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для троих фигурантов дела.