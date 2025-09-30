Количество заведений общепита сократилось на Невском проспекте

Количество заведений общественного питания на Невском проспекте Санкт-Петербурга сократилось за текущий год.

Как сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group, с января по сентябрь 2025 года на главной улице города открылось восемь новых гастропроектов, тогда как 11 прекратили свою деятельность. На эту динамику повлиял запрет на размещение летних веранд.

Согласно данным исследования, доля предприятий общественного питания уменьшилась на 1%. Одновременно наблюдается рост числа магазинов сувенирной продукции и сладостей, ориентированных на туристический поток. За девять месяцев текущего года открылось и анонсировано к открытию пять сувенирных магазинов и шесть торговых точек со сладкой продукцией.

Эксперты связывают изменения в структуре стрит-ретейла с дефицитом ликвидных площадей и новыми ограничениями. За последние пять лет количество сувенирных магазинов на Невском проспекте стабильно увеличивалось, достигнув к концу сентября 29 единиц — максимального показателя за шесть лет.