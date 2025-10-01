Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходных дней. Рабочий день в субботу 1 ноября будет сокращенным как предпраздничный.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, в конце октября 2025 года предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Нерабочие дни переносятся с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, а также с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Как пояснили эксперты в области трудового права, непрерывный шестидневный рабочий период пройдет с 27 октября по 1 ноября. Суббота 1 ноября будет считаться сокращенным предпраздничным днем перед Днем народного единства.

При этом установленный порядок переноса выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких организаций праздничные дни остаются рабочими согласно утвержденному графику, однако работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере в соответствии с требованиями трудового законодательства.