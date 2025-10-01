К Собчак предъявлены иски о взыскании долгов за ЖКУ

В суд поданы три иска к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Претензии заявил Фонд многоквартирных домов Москвы.

В мировой суд Москвы поступили три исковых заявления о взыскании с телеведущей Ксении Собчак задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили представители судебного участка 205, истцом по делам выступает Фонд многоквартирных домов Москвы.

В исковых требованиях указывается на необходимость взыскания платы за жилую площадь, коммунальные платежи, теплоснабжение и электроэнергию сообщает ТАСС.

Конкретная сумма образовавшейся задолженности и даты проведения судебных заседаний в настоящее время не раскрываются. Обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензий, также не уточняются.

Отметим, что ранее в 2025 году телеведущей уже возникали проблемы с судебными органами. Весной московский суд назначил Собчак административное наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа, выписанного за нарушение правил парковки транспортного средства.