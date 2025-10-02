Волонтеры нашли 14-летнего школьника из Гатчинского района Ленобласти

Поисковики нашли 14-летнего школьника, который 1 октября ушел из дома в СНТ «Кировец-2» Гатчинского района Ленинградской области.

Родители несовершеннолетнего обратились за помощью после его исчезновения. Волонтеры в социальных сетях сообщили о приметах пропавшего. В ориентировке было указано, что рост подростка составлял 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы и серо-голубые глаза, сообщает ivbg.ru.

На момент последнего наблюдения на нем была зеленая куртка, темный пиджак, голубая рубашка, темно-синие брюки и черные кроссовки, а в руках находился рюкзак.