Стилист Влад Лисовец назвал кокошники классикой

Известный российский стилист Влад Лисовец заявил о превращении кокошников и стилизованных под них аксессуаров в классический элемент моды.

Как сообщает ТАСС, по мнению эксперта, различные варианты головных уборов в русском стиле уже давно не подчиняются временным тенденциям и сохраняют свою актуальность. Лисовец уточнил, что даже обычные повязки и ободки с вышивкой могут рассматриваться как современная интерпретация традиционного кокошника.

Стилист также обратил внимание на рост популярности отечественных брендов в последнее время. По его словам, сейчас наблюдается устойчивый тренд на поддержку российских дизайнеров, тогда как десять лет назад предпочтение отдавалось исключительно зарубежным производителям. Лисовец отметил, что современные потребители стали активно открывать шоу-румы и с удовольствием носить одежду местных модельеров.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме выразил удовлетворение возрастающим интересом к национальным костюмам. Глава государства обратил внимание на то, что русские девушки все чаще выбирают традиционные наряды и аксессуары для различных мероприятий.