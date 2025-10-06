«Новые люди» провели в Санкт-Петербурге акцию в поддержку бездомных животных

Партия «Новые люди» совместно с фондом «Экосфера» организовала благотворительный фестиваль «Добрые люди» в честь Всемирного дня защиты животных 4 октября. Мероприятие прошло одновременно в шести городах России — Москве, Твери, Томске, Костроме, Самаре и Курске, собрав более 10 тысяч участников с их питомцами. В Москве фестиваль открыл лидер партии Алексей Нечаев, отметивший важность системной помощи приютам.

В программе фестиваля были организованы пункты сбора кормов, встречи с кинологами, мастер-классы и фотовыставки животных из приютов, причем многих питомцев забрали в новые семьи прямо во время мероприятия. Особенностью акции стал запуск на сайте добрыелюди.рф эксклюзивной линейки товаров для животных, включающей дождевики, брендированные поводки и другую одежду. Вырученные средства направят в приюты.

«В каждом городе мы разместили пункт сбора корма для животных. Везде прошли встречи с кинологами, мастер-классы и фотовыставки животных из приютов. Многих из них забрали домой прямо с фестиваля. Будем проводить такие акции регулярно, чтобы обитатели приютов скорее нашли новых хозяев», — рассказал Алексей Нечаев.

Партия реализует долгосрочную программу поддержки бездомных животных. Этим летом в рамках «Единого дня помощи приютам» в 45 регионах волонтеры доставили 3 тонны кормов и медикаментов, помогая также с благоустройством вольеров. Всего за время работы проекта приютам передано более 10 тонн корма. Среди новых инициатив — создание федерального номера ветеринарной помощи и цифрового фотобанка для поиска потерянных животных.

Фонд «Экосфера» при поддержке партии реализует проект «Мы в ответе за них», в рамках которого в 60 регионах установлены «коробки добра» для сбора помощи. Активисты уже передали приютам более 10 тонн корма и лекарств, провели свыше 350 зоосубботников и помогли найти дом сотням животных через фотовыставки и благотворительные акции.