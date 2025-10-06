Олег Малышев покидает пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев покидает свою должность. При этом он сохранит место в совете директоров и продолжит участвовать в стратегическом управлении клубом.

Решение об уходе было принято еще в марте, однако официально об этом стало известно только сейчас. В числе основных кандидатов на освободившуюся позицию претендует Антон Мишнов, ранее занимавший руководящие должности в компании «Лукойл», сообщает «Москва.ру».

При этом Малышев не покинет структуру клуба полностью, а сохранит свое членство в совете директоров, где продолжит участвовать в решении стратегических вопросов. Он возглавлял клуб с 2023 года, и за это время команда дважды занимала четвертое место в чемпионате России, а также достигла полуфинала национального кубка. Под его руководством прошла масштабная реконструкция стадиона и возрожден ФК «Спартак-2».

Отметим, что информация о кадровых перестановках появилась вслед за поражением «красно-белых» в дерби от ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам 11 сыгранных туров спартаковцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.