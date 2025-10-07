Ученые выявили вторичный травматический стресс у медиков в пандемию

Медицинские работники повсеместно столкнулись с повышенным риском психических расстройств в период пандемии коронавируса.

Согласно данным журнала Nature, частота встречаемости вторичного травматического стресса среди специалистов здравоохранения варьировала от 53% до 74% в разных регионах мира. При этом более чем 80% медработников демонстрировали симптомы умеренного выгорания.

Развитию этих состояний способствовали многократно возросшие рабочие нагрузки, постоянный контакт с тяжелыми пациентами и дефицит средств индивидуальной защиты. Ситуацию усугубляли страх инфицирования и необходимость работы в условиях неопределенности. Специалисты отмечают тесную корреляцию между проявлениями вторичного травматического стресса и симптомами профессионального выгорания.

Психологическое состояние медицинских работников напрямую влияет на качество оказываемой помощи и требует системного подхода к решению проблемы. Проведенный метаанализ подтверждает устойчивую взаимосвязь между изучаемыми явлениями, что важно учитывать при разработке мер поддержки медицинского персонала в кризисных ситуациях.