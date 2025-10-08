Гендиректору склада с суррогатным алкоголем продлили арест

В Санкт-Петербурге продлили срок ареста гендиректору компании, чей склад использовался для хранения суррогатного алкоголя.

По информации Объединенной пресс-службы городских судов, женщина останется под стражей еще на 72 часа. Ее подозревают в совершении преступления по статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие установило, что склад в поселке Трубников Бор Тосненского района применялся для незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. Именно эта опасная продукция стала причиной гибели людей. Задержание подозреваемой произошло шестого октября.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны еще двое человек из руководства предприятия. Следственные органы намерены ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов.