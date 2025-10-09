Иван Бобров доложил о завершении освобождения территории в промзоне Строгино

Государственная инспекция по недвижимости Москвы под руководством Ивана Боброва завершила комплекс мероприятий по ликвидации самовольного строительства в промышленной зоне района Строгино.

В своем обращении Иван Бобров сообщил, что в ходе планового инспекционного обследования территории по улице Маршала Воробьёва было выявлено и демонтировано тринадцать незаконных объектов, использовавшихся как складские мощности, контрольно-пропускные пункты и вспомогательные хозяйственные строения. Общая площадь снесенных сооружений достигла 2328,24 квадратных метров.

«Все выявленные постройки были возведены без соответствующих разрешительных документов с нарушением норм и требований действующего законодательства в сфере градостроительства и землепользования. С арендатором участка инспекторы провели разъяснительную беседу после чего он устранил нарушение и демонтировал незаконные строения», — заявил Иван Бобров.

После завершения демонтажных работ, как подчеркнул руководитель ведомства, территория была полностью очищена от строительных отходов и приведена в соответствие с установленными градостроительными нормативами.

Отдельное внимание Иван Бобров уделил вопросам профилактики нарушений, рекомендовав предпринимателям активно использовать возможности цифровой платформы «Открытый контроль», которая предоставляет доступ к двадцати специализированным сервисам для самостоятельной проверки соответствия деятельности законодательным требованиям, предупреждения потенциальных нарушений и снижения предпринимательских рисков.

