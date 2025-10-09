Политолог Гавра признал способность Петербурга зарабатывать

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга был внесен проект бюджета на 2026 год с доходами 1,454 триллиона рублей. Расходы городской казны планируются на уровне 1,642 триллиона рублей.

По словам политолога Дмитрия Гавры, город демонстрирует способность эффективно зарабатывать, о чем свидетельствует рост бюджетных доходов в полтора раза за последние два года. Основными источниками пополнения казны остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

Основными источниками доходов политолог назвал налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. В расходной части бюджета на 2026 год приоритет отдан транспортной инфраструктуре, на которую направят 384 миллиарда рублей, что составляет 23% от всех расходов и на 14% превышает показатели текущего года. Также большое внимание уделяется адресной инвестиционной программе, добавил эксперт в разговоре с «Петербургским дневником». Объем ее финансирования достигнет 263 миллиардов рублей, демонстрируя рост на 13,2% по сравнению с 2025 годом.

Социальная сфера продолжает оставаться важным направлением бюджетной политики. В рамках реализации демографических программ запланировано создание 600 новых инфраструктурных объектов, из которых более 200 будут введены уже в следующем году.

По словам политолога, бюджетная стратегия города направлена на системное развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни горожан через сокращение транспортных издержек и создание современной городской среды.