В четверг ученые зафиксировали солнечную вспышку средней мощности

Астрономы зарегистрировали на Солнце новую вспышку класса М.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на Солнце была зарегистрирована вспышка категории М. Событие произошло 9 октября примерно в 15:30 по московскому времени и получило классификацию М2.0.

Утром в тот же день специалисты наблюдали вспышку класса С1.7. На фоне данных событий ученые отмечают, что в течение сентября произошло резкое увеличение индекса солнечной активности.

По мнению руководителя лаборатории Сергея Богачева, это может свидетельствовать о структурных изменениях солнечного цикла и потенциально сигнализировать о втором пике активности в рамках одного цикла.

Как отмечают эксперты, солнечные вспышки способны вызывать на Земле магнитные бури, которые могут оказывать влияние на работу энергетических систем и миграционные пути птиц и животных. Мощные геомагнитные возмущения могут нарушать функционирование коротковолновой связи и навигационного оборудования, а также вызывать перепады напряжения в промышленных сетях.