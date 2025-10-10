Бобров отчитался о ликвидации незаконных построек в районе Внуково

Глава Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил о результатах оперативной работы в деревне Лапшинка, где силами инспекторов ведомства в рамках проекта «Контроль Москвы» были выявлены и уничтожены три самостроя.

Общая площадь снесенных объектов составила 290 квадратных метров, которые не только отсутствовали в кадастровых реестрах, но и не имели юридического оформления.

«Учитывая аварийное состояние построек, а также их расположение вблизи местного водоема, принято решение их демонтировать», — пояснил Бобров.

Длительное время эти конструкции находились в заброшенном состоянии, представляя реальную опасность для экологии и населения. После проведенных работ территория была полностью очищена от строительного мусора. Руководитель ГИН также акцентировал внимание на современных методах борьбы с нарушениями, отметив особую роль чат-бота «Самостройнет», благодаря которому столичные жители могут оперативно проверять законность строительных работ и сообщать о потенциальных нарушениях.

