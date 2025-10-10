Рынок труда России испытывает дефицит рабочих кадров

Количество вакансий для рабочих специальностей в России продолжает увеличиваться, показав рост в 12% по итогам сентября 2025 года. Наибольший дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве и логистике: спрос на сборщиков урожая и операторов пунктов выдачи заказов вырос на 129%, а количество вакансий для доярок увеличилось на 122%. В Самарской области потребность в рабочих кадрах возросла на 9%, где особенно востребованными оказались швеи, механики и отделочники.

Активнее всего на растущий спрос откликается молодежь. По данным платформы Авито Работа, за летние месяцы 2025 года количество резюме от соискателей в возрасте 18-24 лет увеличилось на 42% в целом по России и на 41% в Самарской области. Национальный тренд демонстрирует популярность профессий монтажника, фасовщика и оператора колл-центра.

Эксперты отмечают существенное изменение требований соискателей к условиям труда. Если для 53% россиян определяющим фактором остается уровень заработной платы, то 40% кандидатов готовы рассматривать предложения только с гибким графиком. Не менее важными аспектами для современных работников становятся баланс между личной жизнью и работой, комфортная атмосфера в коллективе и возможности профессионального роста.

В ответ на меняющиеся ожидания кандидатов работодатели существенно расширяют пакеты дополнительных льгот. За первый квартал 2025 года в два раза увеличилось количество вакансий с бесплатной парковкой, на 71% выросло число предложений с компенсацией расходов на топливо, а вакансий с ДМС стало больше на 67%. Также растет популярность таких бонусов, как корпоративные скидки, подарки детям сотрудников и оплата мобильной связи. Особенно заметен спрос на нетрадиционные льготы: компенсацию абонементов в спортзал, организацию здорового питания и скидки на массажные услуги.

Для решения проблемы кадрового дефицита бизнес и государство реализуют совместные образовательные проекты. Как сообщили в Авито Работе, платформа участвует в программах с РЖД по привлечению персонала на производственные специальности и реализует с учебным центром ММК проект «PRO Формат», сочетающий подготовку кадров с промышленным туризмом. Также компания поддерживает всероссийский конкурс «Лучший по профессии» вместе с ВНИИ труда и сотрудничает с Академией Ростеха.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, популяризация рабочих профессий является ключевым направлением для решения проблемы дефицита кадров. Он подчеркнул, что за первое полугодие 2025 года количество вакансий с обучением выросло на 36%, а откликов на них стало больше на 51%, что свидетельствует о взаимной готовности бизнеса и соискателей к инвестициям в профессиональное развитие.

Заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий добавил, что в текущем году планируется обучить более 100 000 человек за счет федерального бюджета, а центры занятости обеспечат всестороннюю поддержку гражданам, желающим освоить новую профессию.