Дирекция ООПТ приступила к сезонным работам по содержанию природных заказников

Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области проводят плановые работы по обновлению инфраструктуры.

В течение недели рабочие бригады занимались установкой и восстановлением шлагбаумов, а также проведением сварочных работ. Такое содержание объектов инфраструктуры ведется круглогодично.

С наступлением осенне-зимнего периода часть работ переместится в крытые помещения специально оборудованной производственной площадки. В ближайшее время также планируется начать ремонт на экологических тропах, расположенных в заказниках «Гряда Вярямянселькя» и «Север Мшинского болота», сообщает allnw.ru.

В пресс-службе Дирекции напомнили, что осень — оптимальное время для знакомства с природными достопримечательностями региона. Оборудованные маршруты с настилами, лестницами и зонами отдыха обеспечивают комфортное и безопасное пребывание посетителей в любое время года.