Суд запретил депутату Малькевичу приближаться к телевизионной редакции

Басманный районный суд Москвы утвердил меру пресечения для депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича.

Парламентарий обвиняется в совершении хищения средств телеканала «Санкт-Петербург» в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге судья запретил Малькевичу приближаться к телевизионной редакции телеканала «Санкт-Петербург» на улице Чапыгина. Однако обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, сообщает пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Как установило следствие, Малькевич занимал должность генерального директора телеканала с января 2021 года по сентябрь 2023 года, а депутатский мандат получил в сентябре 2024 года. В 2020-2021 годах между телеканалом и частным фондом был заключен договор об информационном сопровождении. В результате фонд получил 37 миллионов рублей по фиктивным документам, не выполнив предусмотренных договором обязательств.

Помимо Малькевича, по данному уголовному делу проходят блогер Николай Камнев, руководитель петербургского Центра управления регионом Елена Никитина и ее супруг Сергей Кожокар.

Ранее Басманный суд уже избрал меры пресечения для других фигурантов этого дела: Сергей Кожокар был помещен под домашний арест, а Николай Камнев и заместитель директора телеканала по финансовым вопросам Сергей Сыров взяты под стражу.