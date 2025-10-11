В Киришском районе задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании

В Киришском районе Ленинградской области полиция задержала 39-летнего мужчину по подозрению в совершении тяжких преступлений.

По данным следствия, 9 октября в квартире дома 3 по Молодежному бульвару в городе Кириши произошел конфликт между хозяином жилья и гостем. В ходе совместного распития алкогольных напитков между 50-летним хозяином квартиры, его 48-летней супругой и 39-летним гостем возник спор, который перерос в драку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате инцидента гость нанес хозяину квартиры ножевое ранение в живот. После этого, как предварительно установили сотрудники полиции, подозреваемый изнасиловал супругу пострадавшего. Раненый мужчина был госпитализирован, но спустя сутки скончался в реанимации.

Подозреваемый был задержан по месту жительства в поселке Пчевжа Киришского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения о квалификации действий подозреваемого.