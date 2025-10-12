Принц Гарри сталкивается с трудностями в благотворительных проектах в Африке

Принц Гарри вместе с Меган Маркл недавно появился на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, однако его деятельность в Африке переживает не лучшие времена.

В начале года Гарри покинул Sentebale — организацию, которую он создал для поддержки детей, оставшихся без родителей из-за СПИДа в Ботсване и Лесото. Это произошло после публичного конфликта с председателем фонда доктором Софи Чандаука, которая обвинила герцога в травле и неподобающем поведении. Гарри отверг эти обвинения.

На прошлой неделе стало известно, что еще одна благотворительная организация, связанная с герцогом — African Parks, лишилась права управлять двумя крупными природными резерватами в Чаде. Речь идет о Ennedi Natural and Cultural Reserve и Greater Zakouma Ecosystem, куда входят национальные парки Zakouma и Siniaka-Minia. Организация, где Гарри входит в совет директоров и ранее был президентом, сообщила, что власти Чада прекратили сотрудничество. Представитель правительства страны заявил, что причиной стали «постоянные проявления неуважения и некорректного отношения» со стороны фонда.

Королевский обозреватель Дженни Бонд считает, что Гарри сейчас переживает непростой период в своей благотворительной работе на африканском континенте, пишет The Mirror. По ее мнению, эта ситуация может стать для него важным уроком. Она отметила, что хотя сам герцог напрямую не замешан в последнем конфликте, власти Чада указывают на «высокомерное и неуважительное поведение» его фонда. Бонд добавила, что Гарри, возможно, осознал, насколько сложно не только создавать, но и эффективно управлять подобными организациями, особенно не имея большого опыта в бизнесе.

В ответ на решение Чада, представители African Parks заявили, что ведут переговоры с правительством, чтобы понять причины разрыва и найти пути для дальнейшей защиты уникальных природных территорий. Организация пообещала держать партнеров и заинтересованные стороны в курсе событий.

Дженни Бонд также предположила, что в будущем Гарри стоит использовать свою известность для поддержки уже существующих благотворительных проектов, не вовлекаясь в их управление. Она привела в пример WellChild Awards, где его участие приносит большую пользу. В то же время, она подчеркнула, что Invictus Games, созданные Гарри, продолжают развиваться и добиваться успеха, что говорит о его способностях.