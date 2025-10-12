Самыми популярными именами в Ленобласти за 9 месяцев стали Ульяна и Лев

Многофункциональные центры Ленинградской области подвели статистику по именам новорожденных за первые девять месяцев 2025 года. За этот период в регионе было зарегистрировано более 2200 новорожденных.

Согласно данным пресс-службы МФЦ, самыми популярными именами для девочек стали Ульяна и София. Среди мальчиков лидируют имена Лев и Артем. Представители учреждения отметили, что редкие имена постепенно теряют популярность, хотя в практике встречались такие необычные варианты, как Матрена, Моника, Кай и Светозар, пишет allnw.ru.

Статистика показывает, что с начала года в области зарегистрировали 40 новорожденных с именем Ульяна и только одну Матрену. Полные итоги по именам новорожденных специалисты планируют подвести в декабре, чтобы определить главное имя 2025 года. Оформить документы и зарегистрировать новорожденного можно в любом МФЦ Ленобласти ежедневно до 21:00.