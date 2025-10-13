Эксперт Кутуева сомневается в эффективности трехлетней отработки врачей

Законопроект об обязательной трехлетней отработке для выпускников медвузов может столкнуться с проблемами при реализации. Эксперты указывают на необходимость сопутствующих мер поддержки медиков.

Депутаты Государственной думы России одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий обязательную трехлетнюю отработку для выпускников медицинских вузов. Согласно инициативе, студенты-бюджетники с первого курса должны заключать целевые договоры, предусматривающие работу в учреждениях системы ОМС под наставничеством. Нарушение условий договора повлечет возмещение стоимости обучения и штраф в двойном размере.

Эксперт Московского отделения «Опоры России» Эльмира Кутуева отмечает логичность предложения с точки зрения решения кадрового дефицита и окупаемости бюджетных средств. Выпускники получат гарантированное трудоустройство и практический опыт. Однако существует риск снижения привлекательности медицинской профессии для абитуриентов. Трехлетняя обязательная отработка может привести к формальному выполнению обязанностей и профессиональному выгоранию.

Ключевые проблемы регионального здравоохранения, включая низкие зарплаты, недостаток жилья и устаревшее оборудование, законопроектом не решаются. В беседе с «ФедералПресс» эксперт предлагает сократить срок отработки до двух лет и дополнить инициативу стимулирующими мерами.

Среди необходимых мер Кутуева назвала повышение зарплат, предоставление жилищных льгот, модернизация медицинских учреждений и доступ к современным образовательным технологиям. Важным аспектом является создание условий для профессионального развития специалистов.