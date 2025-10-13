В Ленобласти суд обязал вернуть больше 530 тысяч рублей обманутой пенсионерке

Выборгская прокуратура добилась возврата средств, похищенных у пенсионерки мошенниками. Суд обязал владельца счета вернуть свыше 530 тысяч рублей.
Потерпевшая перевела свыше 530 тысяч рублей на счет телефонных мошенников. В рамках расследования уголовного дела сотрудники прокуратуры установили личность владельца банковского счета, использованного для получения средств.
В итоге прокурор принял меры по восстановлению нарушенных прав потерпевшей и направил исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.
Первомайский районный суд Новосибирска полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного акта находится на прокуратуры.