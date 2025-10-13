Суд отправил в СИЗО офицера Минобороны за взятку в 2 млн рублей

Начальник отделения морской инженерной службы (ОМИС) Минобороны задержан по подозрению в получении взятки. Следствие утверждает, что он требовал 2 миллиона рублей за заключение договора аренды.

Начальник 1999-го отделения морской инженерной службы Министерства обороны Михаил Асанов был задержан правоохранительными органами. Следствие установило, что в сентябре 2025 года обвиняемый предложил управляющему партнеру коммерческой организации передать ему 2 миллиона рублей. Данные средства предназначались за заключение пятилетнего договора аренды объекта, находящегося в ведении военного ведомства, и общее покровительство при осуществлении данной сделки.

О факте вымогательства предприниматель сообщил в Управление Федеральной службы безопасности по региону. Задержание Асанова произвели в момент получения им денежных средств.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, фигуранту предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с применением штрафа в размере от суммы взятки.