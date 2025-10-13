Бобров о результатах контроля за самостроем в Бибирево

В рамках проведения планового рейда сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы под руководством Ивана Боброва выявили факт нарушения градостроительного регламента в районе Бибирево.
На частном землевладении по улице Лескова специалисты ведомства обнаружили незаконно возведенное металлическое сооружение общей площадью 96 квадратных метров.
«Поскольку собственник земельного участка приступил к возведению металлического строения площадью 96 квадратных метров при отсутствии правовых оснований, объект подлежал сносу», — пояснил руководитель ГИН Москвы Иван Бобров.
Как подчеркнул Бобров, владелец территории не получал обязательного заключения ведомства, необходимость которого закреплена постановлением правительства Москвы, вступившим в силу 1 сентября 2024 года.
После процедуры документального оформления нарушения сотрудники инспекции организовали полный демонтаж самовольной постройки. Руководитель контрольного органа также отметил важность использования предпринимателями цифровой платформы «Открытый контроль», предоставляющей возможность самостоятельной проверки соответствия коммерческой деятельности актуальным градостроительным нормативам и предупреждения возможных правовых нарушений.
