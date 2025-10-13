Суд обязал устранить источники едкого запаха в подвале многоквартирного дома

В Санкт-Петербурге суд обязал ТСЖ «Английский проспект» убрать подвал и устранить источники неприятного запаха.

Суд удовлетворил исковые требования собственника нежилого помещения к ТСЖ «Английский проспект» об устранении нарушений санитарных норм. Владелец помещения на первом этаже многоквартирного дома обратился с жалобой на неприятный и едкий запах, исходящий из подвального помещения.

Суд обязал товарищество собственников жилья выполнить работы по уборке подвального помещения от посторонних предметов. Также требуется провести изоляцию проемов и отверстий для предотвращения проникновения бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На выполнение всех работ установлен 30-дневный срок. Подвалы с инженерными коммуникациями относятся к общему имуществу многоквартирного дома согласно Жилищному кодексу.

В ведомстве добавили, что управляющая организация несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества и обеспечение благоприятных условий проживания.