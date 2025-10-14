Иван Бобров: итоги борьбы с самовольным строительством

Столичная Госинспекция по недвижимости во главе с Иваном Бобровым пресекла в Щербинке факт незаконной перепланировки здания автосервиса. В рамках планового инспекционного выезда специалисты ведомства обнаружили капитально возведенную пристройку, на строительство которой отсутствовали необходимые разрешения. Сооружение было приспособлено под коммерческую деятельность.

«В здании, расположенном в поселке Знамя Октября на участке 56А, работают автомойка и шиномонтаж, — пояснил руководитель инспекции Иван Бобров. — В ходе проверки выявлено, что собственник незаконно возвел дополнительное капитальное строение, которое также используется для бизнеса. Все работы проводились без какого-либо согласования».

По итогам судебного решения незаконную постройку демонтировали в принудительном порядке, что позволило вернуть объекту его первоначальные законные параметры. Данные мероприятия осуществляются в контексте межведомственной программы «Контроль Москвы», нацеленной на планомерное обнаружение и ликвидацию нарушений в строительной сфере для поддержания единых стандартов городской среды во всех округах, в том числе и на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

На днях Бобров поделился результатами контроля за самостроем в Бибирево