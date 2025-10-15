В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в похищении человека

В Санкт-Петербурге следователи задержали пятерых лиц, подозреваемых в похищении человека и разбойном вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Вымогательство», «Разбой» и «Похищение человека». Задержания произошли благодаря совместной работе следователей с сотрудниками ФСБ и МВД.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемые создали организованную группу для систематического совершения преступлений. Получив информацию о наличии крупных денежных средств у гражданина и долгах его брата, они вступили в преступный сговор. Во время встречи в ресторане злоумышленники применили угрозы и насилие, забрав 1,2 млн рублей и ключи от автомобиля.

Преступники насильно поместили потерпевшего в его же автомобиль и перевезли во Всеволожский район, где лишили его свободы передвижения. Там они похитили документы на транспортное средство, после чего освободили жертву. В ходе обысков изъято оружие и компоненты взрывчатых веществ, решается вопрос о мере пресечения.