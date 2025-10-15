В Москве пройдет Таврический инвестиционный форум

Второй международный Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве на площадке Дома Союзов с пятого по шестое декабря.

Отмечается, что форум соберет свыше тысячи инвесторов для обсуждения социально-экономического развития новых регионов России.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова выразила надежду, что итогом мероприятия станут конкретные контракты и партнерские соглашения, которые послужат фундаментом для развития территорий. К участию приглашены представители федеральных и региональных властей, крупные российские и международные инвесторы, а также отраслевые эксперты.

Участники форума рассмотрят вопросы агропромышленного комплекса, транспортной и энергетической логистики, туризма и цифровизации. Особое внимание будет уделено партнерству со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, а также концепции «бизнес-патриотизма», предполагающей социально ответственные инвестиции.