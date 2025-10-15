В Ленобласти собрали гуманитарный груз для военных

Выборгский район Ленинградской области направил новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Как сообщает allnw.ru, груз был сформирован на основе конкретных запросов от военных и включает не только медикаменты и продукты, но также строительные материалы, запасные части для техники и электрогенераторы.

Депутат областного парламента Михаил Макаров отметил, что в сборе помощи участвовали активисты, волонтеры и местные предприниматели. Доставку организует благотворительный фонд «Выборгский рубеж». Эта отправка стала частью системной работы по поддержке участников специальной военной операции, которая ведется в регионе.

Ранее московские школы, колледжи и центры дополнительного образования провели масштабный сбор гуманитарной помощи. Ученики и педагоги собрали одежду, продукты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости для военнослужащих.