На станции Ивановская женщина попала под поезд

На станции Ивановская в Кировском районе Ленинградской области произошло травмирование женщины железнодорожным составом.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, инцидент случился вчера около 11 часов вечера, когда поезд сообщением «Волховстрой – Санкт-Петербург» задел местную жительницу.

Согласно предварительной информации, 27-летняя девушка предприняла попытку перейти пути в неустановленном месте при приближении состава. Машинист, заметив пешехода, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.