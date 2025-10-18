Полицейские нашли больше килограмма синтетических наркотиков в съемной квартире

Сотрудники правоохранительных органов нашли больше килограмма запрещенных веществ в съемной квартире.

В четверг, 16 октября, полицейские остановили 34-летнего жителя Рязанской области на проспекте Народного Ополчения. При проверке у злоумышленника были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с веществом серого цвета.

По результатам экспертизы, изъятое вещество являлось синтетическим наркотическим средством общей массой 3,69 грамма. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обыска по месту проживания задержанного в съемной квартире Кировского района правоохранители нашли запрещенные вещества. Среди изъятого находились девять кусков вещества серого цвета, несколько пластиковых контейнеров и свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Общая масса всех изъятых веществ составила 1,1 килограмма.

Проведенная экспертиза установила, что все изъятые материалы являются наркотическими средствами синтетического происхождения.