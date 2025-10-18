Бастрыкин взял на контроль дело о нападении алабаев на женщину в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с нападением собак на женщину в Ленинградской области.

Инцидент произошел на территории массива Борское Пудомягского сельского поселения в сентябре 2025 года. Несколько собак породы алабай напали на местную жительницу, которая получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована.

В результате нападения пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения, потребовавшие оказания медицинской помощи. Сообщается, что владелец животных систематически нарушал установленные правила их содержания, допуская свободное перемещение без средств защиты.

По данным следствия, владелец животных систематически нарушал правила их содержания — собаки свободно перемещались по территории без намордников и поводков. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России Сергея Сазина предоставление доклада о ходе и промежуточных результатах расследования. Контроль за исполнением данного поручения осуществляет центральный аппарат следственного ведомства.